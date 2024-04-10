الرئيس السنغالي الجديد يأمر حكومته بإعداد "خطة عمل" لإعادة إطلاق الاقتصاد

أمر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي رئيس وزرائه بوضع "خطة عمل" عاجلة لتعزيز الاقتصاد والمالية المتعثرة في البلاد، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء.



وأمهل فاي رئيس وزرائه ومعلمه السابق عثمان سونكو حتى نهاية الشهر لوضع "خطة عمل" بعد عقد أول أجتماع للحكومة الثلاثاء، بحسب البيان.



وأضاف البيان أن الرئيس أمر سونكو "بإجراء مراجعة عامة للبرامج والخطط" وتقديم تقرير عن حالة مالية الدولة والتعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.



كما طلب من الحكومة وضع اللمسات النهائية على الخطة بحلول نهاية الشهر وتنفيذ "سياسة جريئة لإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني مع القطاع الخاص دون تأخير".



وقال للوزراء إنه تم انتخابه لضمان "تحول على جميع مستويات الحياة الاقتصادية والاجتماعية" في البلاد.