الجيش الأميركي دمّر صاروخا باليستيا مضادا للسفن فوق خليج عدن

دمّر الجيش الأميركي صاروخا باليستيا مضادا للسفن فوق خليج عدن أطلقه الحوثيون من المرجح أن كان يستهدف السفينة يوركتاون.



وقالت القيادة المركزية الأميركية على منصة إكس إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في الواقعة.