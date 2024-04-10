كاميرون: المملكة المتحدة لن توقف إمداد إسرائيل بالأسلحة

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن حكومة المملكة المتحدة خلصت إلى جواز مواصلتها إمداد إسرائيل بالأسلحة، رافضا الدعوات لتعليق هذه الصادرات على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات في غزة.



وقال كاميرون خلال زيارة لواشنطن: "فيما يتعلق بإسرائيل والقانون الإنساني الدولي، ووفقا لمقتضيات نظام المملكة المتحدة المتين لمراقبة تصدير الأسلحة، أجريت مراجعة لأحدث التوجيهات المتّصلة بالوضع في غزة وقيادة إسرائيل لحملتها العسكرية".



وأضاف: "التقييم الأخير يترك موقفنا في ما يتّصل بتراخيص التصدير على حاله".



لكنه لفت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنه "ما زالت لدينا مخاوف كبرى في ما يتعلّق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".