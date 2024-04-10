بايدن يستقبل رئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض الثلاثاء، في مستهل زيارة دولة من المتوقع أن تشهد تطوير العلاقات الدفاعية بين البلدين في مواجهة الصين.



ويشمل الجزء الرسمي من الزيارة الأربعاء مأدبة عشاء ومؤتمرا صحافيا في حديقة روز غاردن، ما يؤشر إلى القيمة التي توليها واشنطن لليابان التي تزداد ثقتها بنفسها.



ومن المتوقع أن يكشف الزعيمان عن خطط لإعادة هيكلة القيادة العسكرية الأميركية في اليابان، في أكبر تحديث للتعاون الدفاعي منذ الستينات، لجعلها أكثر استجابة للتهديدات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وقالت جيل بايدن إن الزيارة "تحتفل بالصداقة المزدهرة بين الولايات المتحدة واليابان".



وأضافت للصحافيين خلال عرض تمهيدي للعشاء الرسمي الأربعاء" "إن دولتينا شريكتان في عالم اخترنا فيه الابتكار على الدمار والسلام على سفك الدماء والديموقراطية على الاستبداد".



وتسلط الزيارة اليابانية الضوء على الأهمية التي يوليها بايدن لبناء تحالفات ضد دول مثل الصين وروسيا وإيران.



وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان إن الزعيمين "سيعلنان عن إجراءات لتعزيز التعاون الأمني وتمكين المزيد من التنسيق والتكامل بين قواتنا".