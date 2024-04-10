مقتل خمسة في حريق بمنطقة مزدحمة في هونج كونج

أعلنت هيئة المستشفيات وإدارة الإطفاء في هونج كونج أن حريقا اندلع في مبنى سكني بمنطقة كولون النشطة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 19 آخرين.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج أن أشخاصا لوحوا من داخل المبنى بمناشف من النوافذ لطلب الإنقاذ، مضيفة أن الحريق اندلع في صالة للألعاب الرياضية هناك. وتم إغلاق بعض الطرق المحيطة، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور في ساعة الذروة الصباحية.



وتم إخماد الحريق بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش.



وقالت هيئة المستشفيات إن ستة على الأقل من المصابين في حالات خطيرة، وأحدهم في حالة حرجة.