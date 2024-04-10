خامنئي: إسرائيل يجب أن تعاقب على مهاجمة القنصلية الإيرانية في سوريا

أعلن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن إسرائيل "يجب أن تعاقَب وستعاقَب" على مهاجمتها مجمع القنصلية الإيرانية في سوريا.



وقال في كلمة بمناسبة عيد الفطر: "النظام الشرير ارتكب خطأ ويجب أن يعاقب، وسيعاقب".