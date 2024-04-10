وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها إذا شنت طهران هجوما من هناك

أكّد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها إذا شنت طهران هجوما من هناك.



وكتب كاتس على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "إذا شنت إيران هجوما من أراضيها سترد إسرائيل في داخل إيران".