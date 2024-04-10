الصين تؤكد رفضها "أي انتقاد أو ضغط" بشأن علاقتها بروسيا

أكدت الصين رفضها "أي انتقاد أو ضغط" بشأن علاقتها بروسيا بعدما حذرت واشنطن من انها ستحمّل بكين المسؤولية في حال حققت موسكو مكاسب ميدانية في أوكرانيا.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "يحق للصين وموسكو الانخراط في تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي" مضيفة "يجب عدم التدخل في تعاون كهذا. ولا تقبل الصين كذلك أي انتقاد أو ضغط".