رئيس الوزراء الإسباني: الاعتراف بدولة فلسطينية مصلحة جيوسياسية لأوروبا

رأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام النواب الإسبان أن الاعتراف بدولة فلسطينية "مصلحة جيوسياسية لأوروبا".



وأكد سانشيز مجددا أن إسبانيا "مستعدة" للاعتراف بدولة فلسطينية من دون أن يحدد موعدا لذلك.



وشدد على أن رد إسرائيل "غير المتناسب بتاتا" في قطاع غزة على "هجوم حماس" في 7 تشرين الأول، يهدد "استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره".