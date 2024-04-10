الاتحاد الأوروبي يمنح أوغندا 43 مليون دولار لمساعدتها على الالتزام بسياسة الغابات

أعلنت رئاسة أوغندا أن الاتحاد الأوروبي منح البلاد 40 مليون يورو (43 مليون دولار) في مسعى لمساعدة أكبر مصدر للقهوة في أفريقيا على الامتثال لسياسة جديدة للتكتل تمنع استيراد السلع التي تم إنتاجها عن طريق تدمير الغابات.



ووفقا لبيان صدر عن مكتب الرئيس الأوغندي يوويري كاجوتا موسيفيني في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، فإن فيرجينيوس سينكيفيسيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك هو من أعلن عن المنحة خلال زيارته لرئيس البلاد.