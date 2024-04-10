اليونان تنقذ 14 مهاجرا قبالة جزيرة خيوس والبحث مستمر عن آخرين

أعلن خفر السواحل اليوناني أن البلاد أنقذت 14 مهاجرا بينهم ثمانية أطفال من شاطئ صخري في جزيرة خيوس مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة.



ويعتقد مسؤول في خفر السواحل أن المهاجرين وصلوا إلى الجزيرة الواقعة في بحر إيجة بالقرب من تركيا على متن زورق. ولم يتضح بعد عدد المهاجرين.