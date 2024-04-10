شي جيبينغ: "التدخل الخارجي" لن يمنع إعادة توحيد الصين وتايوان

أكّد الرئيس الصيني شي جينبيغ لرئيس تايوان السابق ما ينغ جيو أن "التدخل الخارجي" لن يمنع إعادة توحيد الجزيرة مع بر الصين الرئيسي، خلال لقائ جمعهما في بكين.



وقال شي متوجها إلى ما إن "الاختلافات في الأنظمة لا يمكن أن تغير الحقيقة الموضوعية المتمثلة في أننا ننتمي إلى أمة واحدة وشعب واحد"، مضيفا أن "التدخل الخارجي لا يمكن أن يوقف القضية التاريخية المتعلقة بإعادة توحيدنا"، بحسب مقطع فيديو للاجتماع نشرته قناة تلفزيونية تايوانية.

