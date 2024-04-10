مقتل ثلاث شقيقات صغيرات في غرق مركب للمهاجرين قرب جزيرة خيوس اليونانية

أعلن خفر السواحل اليونانيون الأربعاء العثور على جثث ثلاث فتيات أكدت والدتهن فقدانهن، على شاطئ صخري يصعب الوصول إليه شمال غرب جزيرة خيوس اليونانية بعد غرق مركب مهاجرين.



وقال خفر السواحل لوكالة فرانس برس إن الأطفال "هم ثلاث بنات في الخامسة والسابعة والعاشرة من العمر".



وأشارت السلطات إلى تواصل عملية إنقاذ واسعة للمهاجرين. وذكر خفر السواحل اليونانيون أن ثلاث سفن تابعة للبحرية أنقذت حتى الآن 19 مهاجرا بينهم ثمانية قاصرين ووالدة البنات اللواتي غرقن.



وذكرت قناة التلفزيون العامة "إي ار تي" (ERT) إن المركب كان يقل 27 راكبا معظمهم من الأفغان. لكن حسب خفر السواحل، ما زال عدد الركاب على متن المركب الذي أقلّ المهاجرين من الساحل التركي غير مؤكد.



وأضافت السلطات أُبلغت من قبل ثلاثة مهاجرين أفغان كانوا على متن المركب وتمكنوا من الوصول سباحة إلى شاطئ خيوس ليلا.



وأرسلت وحدات من الشرطة وعناصر الإطفاء لإنقاذ الناجين والمساعدة في البحث عن مفقودين محتملين.