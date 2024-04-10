مسؤولان إسرائيليان: إسرائيل ستسمح لنحو 150 ألفا من سكان غزة بالعودة إلى الشمال في هدنة محتملة

كشف مسؤولان إسرائيليان اليوم، أن إسرائيل وافقت خلال محادثات في مصر حول وقف لإطلاق النار في غزة على تنازلات تتعلق بعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع لكنها تعتقد أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لا تريد التوصل إلى اتفاق.



وقال المسؤولان المطلعان على المحادثات لـ"رويترز" إنه بموجب اقتراح أميركي بشأن الهدنة، ستسمح إسرائيل بعودة 150 ألف فلسطيني إلى شمال غزة من دون فحوص أمنية.



وأضافا أنه في المقابل، سيُطلب من حماس تقديم قائمة بأسماء الرهائن من النساء والمسنين والمرضى الذين تحتجزهم وما زالوا على قيد الحياة.



ورفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التعليق. وقالت حماس الثلاثاء، إن أحدث مقترح تسلمته من الوسطاء المصريين والقطريين لا يلبي المطالب لكنها ستدرسه بشكل أعمق قبل الرد.



وقال المسؤولان إن التقييم الإسرائيلي هو أن "حماس" لا تريد التوصل إلى اتفاق بعد.



وتطالب حماس بإنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم.