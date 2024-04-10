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منظمة التجارة العالمية: تجارة السلع العالمية من المتوقع أن تتعافى هذا العام

أخبار دولية
2024-04-10 | 09:28
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منظمة التجارة العالمية: تجارة السلع العالمية من المتوقع أن تتعافى هذا العام
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منظمة التجارة العالمية: تجارة السلع العالمية من المتوقع أن تتعافى هذا العام

أعلنت منظمة التجارة العالمية اليوم، أن تجارة السلع العالمية من المتوقع أن تتعافى هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق، في أعقاب تراجعها في 2023 للمرة الثالثة فقط في 30 عاما.

وفي الوقت نفسه، حذرت المنظمة من مخاطر تقطيع أواصر حركة التجارة بسبب التوترات الجيوسياسية وتزايد الحمائية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط حيث أدت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تغيير في مسار التجارة بين أوروبا وآسيا.
 

أخبار دولية

منظمة التجارة العالمية

تجارة

السلع العالمية

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