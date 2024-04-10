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20
o
كسروان
20
o
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o
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o
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الولايات المتحدة تقيد التجارة مع 11 كيانا من روسيا والصين والإمارات
أخبار دولية
2024-04-10 | 09:33
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الولايات المتحدة تقيد التجارة مع 11 كيانا من روسيا والصين والإمارات
ذكر إشعار للحكومة الاتحادية الأميركية أن وزارة التجارة أضافت 11 كيانا من روسيا والصين والإمارات إلى قائمة تقييد الصادرات الحكومية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
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