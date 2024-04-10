قمة حول "السلام في أوكرانيا" في سويسرا في منتصف حزيران

أعلنت الحكومة السويسرية اليوم، أن المؤتمر الذي تنظمه حول "السلام في أوكرانيا" سيعقد في 15 و16 حزيران في فندق فخم بوسط البلاد.



وأشارت الحكومة في بيان، الى أنه "تم تحقيق الشروط اللازمة لعقد المؤتمر لإطلاق عملية السلام"، مؤكدة أنه "كخطوة أولى، سيكون من الضروري تطوير تفاهم مشترك بين الدول المشاركة في ما يتعلق بسبيل المضي قدمًا نحو سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا".



وكانت وزيرة الخارجية السويسرية فيولا أمهيرد أعلنت منتصف كانون الثاني أن بلادها وافقت على طلب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تنظيم قمة سلام دولية لوضع حد للغزو الروسي لبلاده الذي بدأ عام 2022.