استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية بضربة جوية إسرائيلية على غزة

أفادت وكالة شهاب للأنباء المقربة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم، بأن ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استشهدوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.