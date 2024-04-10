روسيا تصف مؤتمر سويسرا "حول السلام في أوكرانيا" بالمشروع الأميركيّ

وصفت روسيا المؤتمر الذي تنظمه سويسرا في شأن "السلام في أوكرانيا" في 15 و16 حزيران.

ولن تحضره موسكو بأنّه مشروع الديموقراطيين الأميركيين وحزب الرئيس جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم وزراة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة الأنباء تاس: "يقف الديموقراطيون الأميركيون الذين يريدون صورًا ومقاطع فيديو لحدث كهذا وراء كل هذا، للإشارة إلى أنّ مشروعهم أوكرانيا لا يزال من قضايا الساعة.”

وندّدت بالدوافع الانتخابية، في إشارة إلى المعركة الدائرة بين الجمهوريين والديموقراطيين في ضوء الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني.

ومن المتوقع أن يخوضها بايدن ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يمنع معسكره الجمهوريّ المساعدات العسكرية التي تحتاجها كييف بشدة منذ أشهر.

وشددت زاخاروفا على أنّ الانتخابات هي كل شيء بالنسبة لهم، وأوكرانيا لا شيء.

واتهمت القادة الديموقراطيين بتعريض آلاف الأوكرانيين للخطر من خلال دعم كييف ضد موسكو.

وعزت موسكو هجومها على أوكرانيا في شباط 2022 إلى أنّ الولايات المتحدة كانت تستخدم كييف بالوكالة كأداة لإضعاف روسيا.