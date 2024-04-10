زلزال يضرب منطقة شينجيانغ الصينية

أفاد مركز "جي.إف.زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض، بأن زلزالا قوته 5.7 درجات ضرب منطقة شينجيانغ في الصين اليوم.



وأعلن المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.