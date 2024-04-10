قبرص: استئناف المساعدات إلى غزة قريبًا وألف طن غذاء بانتظار الشحن

أعلن مسؤولون أنّه من المتوقع استئناف شحنات المساعدات إلى غزة قريبًا من قبرص، بعد توقف المشروع الأسبوع الماضي إثر مقتل سبعة من عمال الإغاثة في قصف إسرائيليّ.

وقال الرئيس القبرصيّ نيكوس خريستودوليدس إنّه مع وجود هذا الرصيف، تتوقع قبرص استئناف المساعدات قريبًا.

وأضاف: "نحن على اتصال مع الدول التي عملنا معها منذ البداية لاستئناف شحن المساعدات الإنسانية من قبرص قريبًا جدًا بعد استكمال المشروع الأميركيّ في غزة.”

وبعد مرور ستة أشهر على الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول، يواجه القطاع الفلسطينيّ المجاعة وانتشارًا واسع النطاق للأمراض بعد أن أصبح جميع سكانه تقريبًا بلا مأوى.

وتعمل ورلد سنترال كيتشن في غزة منذ تشرين الأول على توصيل المساعدات إلى القطاع برًا وجوًا، وعبر البحر في الآونة الأخيرة، وضخ الإمدادات لشبكتها التي تضم أكثر من 60 مطبخًا لإطعام جماعات من السكان.

وكان العمال في منتصف الطريق لتفريغ شحنة ثانية من المساعدات القادمة من قبرص حين تعرضت قافلتهم المؤلفة من ثلاث مركبات لقصف إسرائيليّ.

وبعد إعلان ورلد سنترال كيتشن توقفها عن العمل، عادت قافلة سفن مشاركة في المهمة إلى قبرص في الثالث من أبريل بمساعدات لم يتم تفريغها. وفي البداية، ظلت السفينة المحملة بالمواد الغذائية راسية بعيدا عن الميناء بسبب سوء الأحوال الجوية في قبرص هذا الأسبوع، ثم دخلت إلى الميناء لتفريغ حمولتها.