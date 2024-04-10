الحوثيون يستهدفون 4 سفن في خليج عدن

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع أن الجماعة استهدفت أربع سفن في خليج عدن اليوم بطائرات مسيرة وصواريخ بحرية، مشيرا إلى أن إحداها سفينة حربية أميركية.



وقال المتحدث في بيان أذاعه التلفزيون، ان الحركة استهدفت "السفينة إم.إس.سي داروين والسفينة إم.إس.سي جينا... كما تم استهداف السفينة يورك تاون الأميركية... وسفينة حربية أميركية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة".



وقال الجيش الأميركي أمس الثلاثاء إنه دمر صاروخا باليستيا مضادا للسفن فوق خليج عدن أطلقه الحوثيون ومن المرجح أنه كان يستهدف السفينة يورك تاون.



وأضافت القيادة المركزية الأميركية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في هذه الواقعة.