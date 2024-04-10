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مقتل 4 في هجوم صاروخي روسي على منطقة أوديسا

أخبار دولية
2024-04-10 | 14:14
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مقتل 4 في هجوم صاروخي روسي على منطقة أوديسا
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مقتل 4 في هجوم صاروخي روسي على منطقة أوديسا

أعلن أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا أن هجوما صاروخيا روسيا على المنطقة مساء اليوم أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، بينهم فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، وإصابة سبعة آخرين.

وأشار عبر تيليغرام، الى أن أحد المصابين في حالة خطيرة.

وسقطت الصواريخ، التي يعتقد بأنها باليستية من طراز إسكندر-إم، بين الساعة السادسة والسادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (1500-1530 بتوقيت غرينتش).

أخبار دولية

هجوم صاروخي

أوديسا

أوكرانيا

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