بايدن: الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ستقيم شبكة دفاع جوي مشتركة

ستقيم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا شبكة دفاع جوي مشتركة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء خلال زيارة دولة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الى واشنطن تركز على تعزيز العلاقات الدفاعية في مواجهة الصين.



وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع كيشيدا: "للمرة الأولى، ستقيم اليابان والولايات المتحدة وأستراليا شبكة صواريخ جوية وبنية دفاعية".