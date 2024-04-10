إردوغان يعزي هنية: إسرائيل ستحاسب أمام القانون على جرائمها ضد الإنسانية

اتصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، معزيا باستشهاد ثلاثة من أبنائه بقصف جوي إسرائيلي في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية.



وأكد إردوغان لهنية أن "إسرائيل ستحاسب أمام القانون على جرائمها ضد الإنسانية".