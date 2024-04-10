المجلس العسكري في مالي يعلن "تعليق" نشاط الأحزاب السياسية

أعلن المجلس العسكري في مالي تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات "حتى إشعار آخر".



وتلا المتحدث باسم الحكومة عبدالله مايغا مرسوما أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، جاء فيه: "تُعلّق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني".