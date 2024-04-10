غانتس: حماس "هُزمت عسكريا" في غزة

اعتبر عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني غانتس أن حركة حماس "هُزمت عسكريا" في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي الذي سيواصل هجومه خصوصا في منطقة رفح.



وقال غانتس خلال زيارة إلى سديروت بجنوب إسرائيل "من وجهة نظر عسكرية، حماس هُزمت. مقاتلوها إما قتلوا أو يختبئون. لقد تم تقليص قدراتها وسنواصل ضرب ما تبقى".



وأضاف أنه بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي يقاتل الحركة الفلسطينية في قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر فإن "النصر سيأتي خطوة بخطوة".



وتابع غانتس، وهو رئيس سابق لأركان الجيش: "نحن على الطريق الصحيح ولن نتوقف. سندخل رفح وسنعود إلى خان يونس" الواقعة في جنوب قطاع غزة والتي أعلن الجيش انسحابه منها الأحد.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أكد في الأيام الأخيرة عزمه المضي في الهجوم على رفح في أقصى جنوب القطاع بالقرب من الحدود المغلقة مع مصر، وتحديد موعد لذلك.