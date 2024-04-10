غالانت: إسرائيل ستفتح معبرًا بريًا جديدًا لتيسير توصيل المساعدات للفلسطينيين

أعلن وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت أنّ إسرائيل ستفتح معبرًا بريًا جديدًا يهدف في الأساس إلى تيسير توصيل المساعدات للفلسطينيين في غزة من الخارج أو من الأردن.

وأوضح غالانت للصحافيين أنّ المعبر الجديد سيُنشأ في الجزء الشماليّ من حدود غزة لتقليل المدة، التي يستغرقها وصول المساعدات بالشاحنات من أسدود الواقعة على بعد 40 كيلومترًا.

وقال مصدر إغاثيّ إنّ المعبر سيكون بين قرية زيكيم الإسرائيلية وقرية السيافا الفلسطينية.

وشدّد غالانت على أنّ المعبر الجديد سيعزز توصيل المساعدات التي تصل برًا من الأردن إلى شرق إسرائيل.

وأشار إلى أنّ لهذه تأثير مباشر على تدفق المساعدات التي نعتزم إغراق غزة بها، كما أنها ستعمل على تبسيط عمليات التفتيش الأمنية وتعزيز العمل مع الشركاء الدوليين.