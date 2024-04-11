بايدن يحض مجلس النواب على التصويت فورا على حزمة دعم أوكرانيا

حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن مجلس النواب على التصويت فورا على حزمة دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة عشرات مليارات الدولارات، في وقت يواجه رئيس المجلس الجمهوريين ضغوطا من دونالد ترامب وحلفائه.



وقال بايدن للصحافيين بعد استقباله رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "ثمة دعم ساحق لأوكرانيا لدى غالبية الديموقراطيين والجمهوريين. يجب أن يتم التصويت الآن".



وأضاف: "يواصل أعضاء مجلس النواب بنشاط مناقشة خياراتنا من أجل المضي قدما"، مضيفا "ثمة العديد من الأفكار بهذا الشأن. كما تعلمون، هذه مسألة بالغة التعقيد في وقت بالغ التعقيد".



وتابع: "الوقت يمضي، والجميع يشعر بالحاجة الملحة لذلك، لكن المطلوب هو تحقيق إجماع بهذا الشأن وهذا ما نعمل عليه".