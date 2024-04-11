قتلى وجرحى في حادث مروري في باكستان

قتل 17 شخصا وأصيب 41 بجروح في حادث شاحنة في جنوب غرب باكستان مساء الأربعاء وهم في طريقهم إلى مقام ديني لمناسبة عيد الفطر على ما أفاد مسؤولون الخميس.



ووقع الحادث قرابة الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 17,00 ت غ) مساء الأربعاء في إقليم حَب في ولاية بلوشيستان على ما أفاد المسؤول في المنطقة منير أحمد وكالة فرانس برس.



وقال أحمد: "كانت الشاحنة تسير بسرعة فائقة وخرجت عن سيطرة السائق عند منعطف" وسقطت في واد في منطقة جبلية عند اقترابها من الموقع الديني.



وأضاف: "قفز السائق من الشاحنة ونجا".



وأوضح أن الركاب "مصلّون انطلقوا من منطقة السند وكانوا في طريقهم إلى ضريح شاه نوراني في حب" في جنوب باكستان.



وأشار إلى أن "الحادث وقع على مسافة 170 كيلومترا من حب في منطقة وعرة ونقل الجرحى إلى كراتشي".