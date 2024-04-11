الجيش الأميركي يعلن إسقاط 11 طائرة مسيّرة للحوثيين

أكد الجيش الأميركي أنه أسقط 11 طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين، بعدما أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا سفنا إسرائيلية وأميركية قبالة خليج عدن.



وقالت القيادة الوسطى الأميركية على منصة اكس إن قواتها أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون الأربعاء، وثماني طائرات في وقت لاحق من اليوم نفسه. وجاء في البيان "تقرر أن الطائرات المسيّرة تمثل تهديدا وشيكا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".



وقال الحوثيون في بيان إن أحدث هجماتهم استهدفت سفينتين إسرائيليتين بالإضافة إلى سفينتين أميركيتين إحداهما حربية. وأضاف البيان أن "السفن استُهدفت بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة المناسبة".