بايدن يؤكد دعمه "الثابت" لإسرائيل في مواجهة تهديدات إيران

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن دعمه "الثابت" لإسرائيل في مواجهة تهديدات إيران بالرد على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق.



وقال بايدن في خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن إيران "تهدد بشن هجوم كبير ضد إسرائيل".



وأضاف: "كما أخبرت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، فإن التزامنا بأمن إسرائيل، في مواجهة هذه التهديدات من إيران وحلفائها، ثابت".



وتابع: "سنفعل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل".