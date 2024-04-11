استقالة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي وعدد من المسؤولين

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو وعدد من المسؤولين الكبار الآخرين عرضوا استقالتهم على الرئيس يون سوك يول يوم الخميس بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها الحزب الحاكم في انتخابات برلمانية.

وفي السياق، تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الخميس بإصلاح شؤون الدولة بعد الهزيمة التي مني بها حزبه أمام المعارضة في الانتخابات العامة. وقال يون "سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة وأقوم بإصلاح شؤون الدولة وبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الناس"، وفق ما نقل عنه رئيس مكتبه لي كوان في لقاء مع الصحافة.