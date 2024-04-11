رئيس الوزراء الهندي: على الهند والصين حلّ النزاع الحدودي بشكل عاجل

شدّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على أنه يتعين على الهند والصين حل النزاع الحدودي الذي طال أمده بشكل عاجل، في تخفيف واضح للهجته فيما يخص القضايا العالقة بين الجارين المسلحين نوويا.



وقال مودي في مقابلة مع مجلة نيوزويك الأميركية: "أعتقد أنه يتعين علينا معالجة الوضع الذي طال أمده على حدودنا بشكل عاجل حتى يمكننا تجاوز الوضع غير الطبيعي في تعاملاتنا الثنائية".



وقال مودي لنيوزويك: "تعتبر الهند علاقاتها مع الصين ذات أهمية"، مضيفا أن العلاقات السلمية بين الجارتين مهمة للمنطقة والعالم بأسره.