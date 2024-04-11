المبعوث الأميركي للشرق الأوسط اتصل بالسعودية والإمارات وقطر والعراق

اعلن مصدر مطلع لرويترز إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط اتصل بوزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والعراق ليطلب منهم إيصال رسالة إلى إيران تحثها على خفض التوتر مع إسرائيل في أعقاب غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصلية إيرانية في سوريا.



وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن بريت ماكجورك، كبير مستشاري جو بايدن، طلب من المسؤولين التواصل مع وزير الخارجية الإيراني لنقل رسالة مفادها أنه يجب على إيران التهدئة مع إسرائيل، وإنهم فعلوا ذلك.



وقالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأربعاء إن وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والعراق تحدثوا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني وناقشوا التوتر في المنطقة. ورفض البيت الأبيض التعقيب. وكان موقع أكسيوس أول من نشر عن مكالمات ماكجورك.

