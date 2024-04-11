بريطانيا تعلن مشاركتها في تدريبات عسكرية مع أميركا واليابان

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن بريطانيا ستشارك في تدريبات عسكرية منتظمة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع الولايات المتحدة واليابان بدءا من 2025 من أجل تعزيز الأمن في المنطقة.



وقال وزير الدفاع غرانت شابس في بيان: "إجراء تدريبات مشتركة ينقل رسالة قوية إلى أي أحد يسعى إلى تقويض النظام الدولي القائم على القواعد... علاقاتنا الدفاعية لا تقيدها المسافات، نحن على استعداد للرد على أي تهديد في جميع أنحاء العالم".



وقالت وزارة الدفاع إن حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية إتش.إم.إس. برينس أوف ويلز ستذهب إلى المنطقة ضمن مجموعة تنفذ عمليات وتدريبات مع الحلفاء تشمل زيارة ميناء في اليابان.