ألمانيا تعتقل زوجين يشتبه بانتمائهما لـ"داعش" بتهمة استعباد طفلتين إيزيديتين

أعلنت ألمانيا اعتقال زوجين عراقيين يشتبه بانتمائهما لتنظيم الدولة الإسلامية بتهمة استعباد طفلتين إيزيديتين والاعتداء عليهما جنسيا في سوريا والعراق.



وقال مكتب المدعي العام الفدرالي إن الزوجين المشتبه بهما "توانا ه س" و"آسيا ر أ" متهمان بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والانتماء لمنظمة إرهابية أجنبية.



واعتقل الزوجان الثلاثاء في منطقتي ريغنسبورغ وروث في ولاية بافاريا الجنوبية.