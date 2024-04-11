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أميركا تعتزم تقديم تمويل إضافي لإغاثة السودانيين في ظل الصراع
أخبار دولية
2024-04-11 | 00:50
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أميركا تعتزم تقديم تمويل إضافي لإغاثة السودانيين في ظل الصراع
أكّد المبعوث الأميركي الخاص للسودان أن الولايات المتحدة ستقدم تمويلا إضافيا يتجاوز مئة مليون دولار لإغاثة الشعب السوداني في ظل الصراع الدائر على أراضيه
وقال المبعوث الخاص توم بيرييلو لرويترز إنه يأمل في أن يعطي الشركاء في أنحاء العالم أولوية أكبر للحرب الأهلية في السودان وأن يشارك المزيد من الدول في مؤتمر للمانحين في باريس يوم 15 نيسان.
وأضاف: "الاستجابة الدولية ضعيفة للغاية. حصلنا على خمسة بالمئة من المبلغ المطلوب"، مضيفا أن الولايات المتحدة خصصت بالفعل أكثر من مليار دولار في شكل مساعدات إنسانية للصراع.
وتابع: "سنقدم دفعة أخرى بمبلغ من تسعة أرقام (أكثر من مئة مليون دولار)".
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