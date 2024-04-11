بايدن يدرس طلبا أستراليا لإسقاط التهم ضد جوليان أسانج

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة "تدرس" طلب أستراليا إسقاط واشنطن تهم التجسس الموجهة لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.



وأقر البرلمان الأسترالي اقتراحا في شباط، بدعم من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، يدعو إلى إنهاء الملاحقات القانونية بحق المواطن الأسترالي الموقوف من خمس سنوات في بريطانيا والمهدد بالترحيل إلى الولايات المتحدة.



وقال بايدن ردا على سؤال أحد الصحافيين بشأن الطلب الأسترالي: "نحن ندرس ذلك" حاليا، بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.