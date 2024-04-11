بلينكن: الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد من إيران

أكد وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد من إيران.



وأضافت أن بلينكن وغالانت ناقشا أيضا الجهود الجارية بهدف إطلاق سراح جميع الرهائن من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.