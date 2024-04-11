الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ألف ويلة بليلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

3,4 مليون شخص في تشاد يعانون "حالة حرجة من انعدام الأمن الغذائي"

أخبار دولية
2024-04-11 | 01:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3,4 مليون شخص في تشاد يعانون &quot;حالة حرجة من انعدام الأمن الغذائي&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
3,4 مليون شخص في تشاد يعانون "حالة حرجة من انعدام الأمن الغذائي"

أكدت منظمة العمل ضد الجوع أن أكثر من 3,4 مليون شخص في حاجة "عاجلة" إلى الاستجابة الإنسانية في تشاد نتيجة التدفق الهائل للاجئين الفارين من الحرب في السودان و"نقص التمويل".
     
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان "يعاني 3,4 مليون شخص حاليا من حالة حرجة من انعدام الأمن الغذائي في تشاد (...) وتعد المقاطعات المضيفة في شرق تشاد من بين المناطق الهشّة للغاية في البلاد والتي تعاني من ضعف إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية ووصول اللاجئين يفاقم الاحتياجات بشكل كبير".
     
تستضيف تشاد، وهي إحدى أفقر البلدان في العالم، حوالى 1,4 مليون نازح داخليا ولاجئ بسبب الصراعات داخل البلاد وفي الجوار.
     
قبل اندلاع الحرب الأهلية في السودان في منتصف نيسان 2023، كانت تشاد تؤوي وفق الأمم المتحدة أكثر من 400 ألف لاجئ فروا من الحرب التي اجتاحت دارفور في الفترة من 2003 إلى 2020. ويبلغ عدد اللاجئين السودانيين حاليا 900 ألف، 88% منهم نساء وأطفال.
     
وحذّرت منظمة العمل ضد الجوع من "أن عدد حالات سوء التغذية الحاد الشديد المتوقع بين تشرين الأول 2023 وأيلول 2024 سيصل إلى 480 ألف طفل"، بزيادة قدرها 15%.
     
كانت منظمة أطباء بلا حدود قد أعربت عن القلق في تشرين الثاني 2023 لبلوغ معدل سوء التغذية الحاد الشديد بين أطفال اللاجئين السودانيين 4,8% في بعض مخيمات اللاجئين، أي "ضعف عتبة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية".
     
وقال مدير منظمة العمل ضد الجوع في تشاد هنري نويل تاتانغانغ "من الملح أن يضمن المانحون التمويل المستدام للاستجابة الإنسانية"، فيما لم يُجمع حاليا سوى 4,5% من الميزانية. 
     
وتخشى المنظمة غير الحكومية من تدهور الوضع الإنساني مع "وصول موسم الأمطار وفترة العجاف"، الأمر الذي "سيؤدي إلى زيادة الاحتياجات وفي الوقت نفسه يجعل الوصول إلى السكان الضعفاء أكثر تعقيدا في جميع أنحاء المنطقة".
     
في منتصف شباط، أعلن الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إيتنو "حالة الطوارئ الغذائية" في الدولة الشاسعة الواقعة في وسط إفريقيا، من دون تحديد إجراءات مستقبلية أو السكان المعنيين.
     
وفي الشهر التالي، أعلن برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة تعليق المساعدات الغذائية لشهر نيسان "بسبب الصعوبات المالية" وأطلق نداء إلى الجهات المانحة لتجنب "كارثة شاملة".
      

آخر الأخبار

أخبار دولية

مليون

يعانون

"حالة

انعدام

الأمن

الغذائي"

LBCI التالي
10 ضربات جوية روسية على خاركيف
بلينكن: الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد من إيران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-23

"عطسة واحدة كان من الممكن أن تقتلني"... فقد أنفه بعد إصابته بالأنفلوانزا وكانت حالته 2 في المليون: إليكم قصته! (صور)

LBCI
منوعات
2024-01-22

حملها يعتبر معجزة تحصل مرة من أصل كل 70 مليون حالة... "أنا أم للمرة الأولى وأنتظر مجموعتين من التوائم المتماثلة"!

LBCI
صحف اليوم
2024-04-09

بارود عن قرارات مجلس الأمن المركزي لـ "النهار": إجراءاته ملزمة و لا يستطيع التصدي لكل القضايا

LBCI
أخبار دولية
2024-04-09

بعد "تهديد" من تنظيم الدولة الإسلامية... تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:16

روسيا تعلن مقتل مسلّحَين في شمال القوقاز خلال "عملية لمكافحة الإرهاب"

LBCI
أخبار لبنان
02:01

الخارجية الروسية توصي بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل ولبنان وفلسطين

LBCI
أخبار دولية
01:10

حاكم منطقة روسية: طائرة مسيرة سقطت على مستشفى قيد الإنشاء في روسيا

LBCI
أخبار دولية
01:09

10 ضربات جوية روسية على خاركيف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:47

قصة لا تُصدق... شخّصوا إصابتها بسرطان قاتل وأخضعوها لعلاجات كيميائية أنهكتها ثم اكتشفوا الحقيقة الصادمة!

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-10

الجزيرة عن يديعوت أحرونوت: ضباط في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن هزيمة حماس لن تتم قبل عام 2026 أو 2027 في أحسن الظروف

LBCI
منوعات
2024-04-09

ابنة الـ3 سنوات تنقذ والدتها من الموت... ما فعلته "البطلة الصغيرة" لا يُصدق!

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-27

طعن في الموازنة امام المجلس الدستوري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:57

سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أهداف غزيرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وسهرة نارية متوقعة الليلة أيضا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تحالف تلو الآخر هكذا تسعى الولايات المتحدة لتطويق الصين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في غزة... أجواء العيد تنبعث من بين الأنقاض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

رغم كل شيء... عيد الفطر يعيد بعض أهل القرى الجنوبية الحدودية الى قراهم ولو جزئياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إسرائيل تستخرج الغاز... أما لبنان فمن ينتظر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الجيش الاسرائيلي كثف استعداداته بمواجهة أي رد إيراني محتمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ما هي أبرز المظاهر الإحتفالية لعيد الفطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

محمد سرور قتل في جريمة منظمة... فمن هو؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:29

استشهاد 3 أبناء لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في ضربة جوية إسرائيلية على غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

كيف قتلت العصابة باسكال سليمان؟... الـLBCI تعرض فيديوهات لنشاط العصابة الإجرامي

LBCI
آخر الأخبار
13:57

سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

محمد سرور قتل في جريمة منظمة... فمن هو؟

LBCI
أمن وقضاء
07:47

هل من تفاصيل جديدة في قضية مقتل المواطن محمد سرور؟

LBCI
منوعات
16:25

ملكة جمال ماليزية تُجرد من لقبها... والسبب: رقصة؟!

LBCI
منوعات
15:21

كان يعيش مع زوجته قصة حب رائعة... "في أحد الأيام عدت الى المنزل وفتحت باب الغرفة ولم أصدق الذي رأيته"!

LBCI
أخبار لبنان
09:57

منسقية زحلة في "القوات" استنكرت الاعتداء على مقرّ القومي في جديتا: ليس من أسلوبنا اعتماد لغة السلاح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More