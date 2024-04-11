10 ضربات جوية روسية على خاركيف

نفذت القوات الروسية ما لا يقل عن عشر ضربات جوية استهدفت "منشآت حيوية" في مدينة خاركيف الأوكرانية على ما قال حاكم المنطقة الخميس.وكتب أوليغ سينيغوبوف عبر تلغرام "وجه المحتلون ما لا يقل عن عشر ضربات على منشآت حيوية في مدينة خاركيف والمنطقة" مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات.وأوضح رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف عبر تلغرام أن الجيش الروسي استخدم "الصواريخ" لضرب ثاني المدن الأوكرانية تعدادا للسكان.وقال سلاح الجو الأوكراني في وقت سابق إن حوالى تسع قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95ام اس" تحلق في الأجواء ويشتبه في أنها تستعد لإطلاق صواريخ باتجاه أوكرانيا.وكتب تيريخوف في رسالة سابقة على تلغرام "بالنظر إلى الجهة التي يستهدفها المعتدي الروسي، قد تشهد خاركيف مشكلات في امدادات الطاقة". وقال حاكم المنطقة صباح الخميس إن تدابير اتخذت لمعالجة انقطاع التيار.وفي منطقة زابوريجيا في جنوب البلاد، أشار الحاكم إيفان فيدوروف إلى سماع "انفجارات" صباح الخميس.وتستهدف موسكو بشكل كثيف منشآت الطاقة الأوكرانية في الأشهر الأخيرة وتشن بعضا من أكبر الضربات الجوية في الحرب المتواصلة منذ أكثر من سنتين.واستهدفت منطقتان في أوكرانيا بالصواريخ الأربعاء ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على ما أفادت السلطات المحلية.