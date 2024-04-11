حاكم منطقة روسية: طائرة مسيرة سقطت على مستشفى قيد الإنشاء في روسيا

أعلن حاكم منطقة ليبيتسك أوبلاست الروسية إيجور أرتامونوف أن طائرة مسيرة سقطت على مستشفى قيد الإنشاء في منطقة ليبيتسك في وقت مبكر من يوم الخميس، مما أدى إلى نشوب حريق تم إخماده بسرعة.



وقال أرتامونوف في منشور على "تيلغرام" أنه لم تقع إصابات أو أضرار. ولم يذكر تفاصيل عما إذا كان قد تم اعتراض الطائرة المسيرة قبل سقوطها على بلدة دوبروي.