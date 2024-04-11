روسيا تعلن مقتل مسلّحَين في شمال القوقاز خلال "عملية لمكافحة الإرهاب"

أعلنت روسيا أنها قتلت مسلّحَين في شمال القوقاز خلال "عملية لمكافحة الإرهاب"، وهي عمليات تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية عن لجنة مكافحة الإرهاب الروسية.



وأفادت الوكالات أن مسلّحَين خطّطا ل"عمليات تخريب وهجمات إرهابية" قُتلا خلال العملية الليلية في نالتشيك في منطقة قبردينو-بلقاريا في شمال القوقاز.