بكين تقول إنها تعرضت "للتشهير ولهجوم" خلال القمة الأميركية اليابانية في واشنطن

أعلنت بكين أنها تعرّضت "للتشهير ولهجوم" خلال القمة التي جمعت الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا في واشنطن حيث أعلنا "أهم شراكة دفاعية" بين بلديهما منذ الحرب الباردة.



وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري: "في تجاهل لمخاوف الصين، شهّرت الولايات المتحدة واليابان بالصين وهاجمتاها في ما يتعلّق بقضية تايوان والقضايا البحرية، وتدخلتا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وانتهكتا الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".