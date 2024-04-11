البرلمان الأوكراني يقر مشروع قانون حول التعبئة العسكرية يثير جدلا



أقر البرلمان الأوكراني الخميس، بحسب نواب، مشروع قانون حول التعبئة العسكرية يثير جدلا لأنه لا يذكر فترة لتسريح الجنود ما أغضب الكثير من العسكريين وعائلاتهم.



وقال النائب أوليكسي غونتشارينكو على تلغرام "اقر القانون حول التعبئة بتأييد 283 نائبا" في وقت تواجه أوكرانيا نقصا في الجنود المتطوعين بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب مع روسيا.

