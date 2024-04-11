كيم جونغ أون يتوعد أعداء البلاد بـ"ضربة قاتلة" إذا حدث استفزاز

توعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعداء البلاد بـ"ضربة قاتلة" في حال حدث استفزاز، كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، بينما مني الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية بهزيمة ساحقة في المجلس التشريعي.



ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن كوريا الشمالية "ستوجه من دون تردد ضربة قاتلة للعدو عبر حشد كل الوسائل المتاحة لها" في حال حدوث استفزاز.



وأوضحت الوكالة الرسمية أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال زيارته لجامعة كيم جونغ إيل العسكرية والسياسية في العاشر من نيسان يوم الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية.



وقال كيم: "حان الوقت للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى"، مشددا على أن بلاده يجب أن تكون "أكثر حزما واستعدادا كاملا للحرب التي يجب الفوز فيها، وليس فقط لحرب محتملة".