تشييع أبناء وأحفاد إسماعيل هنية..وشقيق الأخير: "نحن جزء من هذا الشعب"

شيّع أهالي غزة، كلّاً من، حازم ومحمد وأمير، أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وعدداً من أحفاده، الذين استشهدوا بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تقلهم في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.



وأشار شقيق إسماعيل هنية، ناهض هنية، إلى ان "شقيقه قدّم أولاده وأحفاده، ليبرهن للعالم أننا نقدم الشهيد تلو الشهيد، ونحن جزء من هذا الشعب، ولابد أن تنتصر".