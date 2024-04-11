بايدن في مؤتمر مع رئيس الوزراء الياباني: مشاريع تمتد من الصواريخ إلى الهبوط على سطح القمر

كشف الرئيس الاميركي جو بايدن في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عن خطط للتعاون العسكري مع اليابان ومشاريع تمتد من الصواريخ إلى الهبوط على سطح القمر.



ومن المتوقع ان يلتقي بايدن ورئيس الوزراء الياباني والرئيس الفلبيني لاحقا الخميس في اجتماع يركز على توغلات بكين في بحر الصين الجنوبي.

