زيلينسكي يعلن توقيع اتفاق أمنيّ ثنائيّ مع لاتفيا

وقّع الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي ونظيره اللاتفي اتفاقًا أمنيًا ثنائيًا.



وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "ينص الاتفاق على دعم عسكريّ سنويّ من لاتفيا لأوكرانيا بنسبة 0,25 % من الناتج المحليّ الإجماليّ."



وأضاف: "التزمت لاتفيا لمدة 10 سنوات مساعدة أوكرانيا في مجال الدفاع السيبرانيّ وإزالة الألغام وتكنولوجيا المسيّرات."